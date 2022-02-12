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Aktüel Orgeneral Çetin'den komandolara moral ziyareti!
Aktüel

Orgeneral Çetin'den komandolara moral ziyareti!

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Diyarbakır'da başlatılan “Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonunda” görevli personellerle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:29:00 -
Orgeneral Çetin'den komandolara moral ziyareti!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in komandolara moral ziyareti gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif ÇETİN, Diyarbakır'da başlatılan “Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonunda” görevli personelimizle bir araya gelerek denetleme ve incelemelerde bulunmuş ayrıca operasyonda görevli komandolara moral ziyareti gerçekleştirmiştir"

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