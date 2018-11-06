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Orgeneral Avsever'den Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, son valiler kararnamesiyle Gaziantep'ten İstanbul'a atanan ve görevine başlayan Ali Yerlikaya'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 00:37
Orgeneral Avsever'den Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İstanbul Valiliğine gelen Avsever, "Şeref Defteri"ni imzaladı. Makama geçen Avsever ile Yerlikaya bir süre görüştü. Avsever, yeni görevi dolayısıyla Yerlikaya'yı tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Ali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Avsever'e teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 00:37
  1. İstanbul
  2. ali yerlikaya
  3. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever

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