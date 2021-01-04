Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki

Sosyal medyada SMA hastalarına ilaç verilmediği ve tadavilerinin yapılmadığı yalanına sarılan muhalefet ve organize şovmenlirin yalanına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kampanya düzenleyerek zikredilen rakamlar, önerilen finansal kaynaklar bu zamana kadar çocuklarımızın tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değer ifade etmemektedir. Mesele kaynak meselesi değildir. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır." diyerek cevap verdi ve organize oyunu ifşa etti.

Yılmaz ve İmamoğlu fena yakalandı

SMA yalanını parlatanlar ise İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona destek veren şovmen Cem Yılmaz oldu. Organize girişime ön ayak olan Yılmaz aylar önce yaptığı açıklamada, "Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği bilgiyi paylaşıyorum, SMA'lı hiç bir çocuk tedaviden mahrum kalmayacak, devlet için ilacın yüksekliği mesele değil dediler. Bu iyi kısımı sağ olsunlar." diyerek SMA'lı çocukların mağdur edilmediğini kendi attığı tweet ile duyurmuştu. Yılmaz'ın bu iki yüzlü tutumu ise takipçileri tarafından tepki çekti.

Yılmaz aylar önce tweet attı

DR. Metin Çakır tepki gösterdi

Yılmaz ve İmamoğlu'na tepki gösteren DR. Metin Çakır, "SMA hastalığı, hakkında hiç bir bilgisi olmayan, hiç bir bilimsel yayınını okumayan belediyecilerin ve stand up'cıların ağızlarına düştü. Tıp, şu an bu merhalede Türkiye'de." diyerek tepki gösterdi.