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Organize suç örgütüne büyük operasyon!

İstanbul ve Kocaeli'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 22:22
Organize suç örgütüne büyük operasyon!

İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, bugün emniyetten adliyeye sevk edilmişti.

11 kişi tutuklandı

Kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçuna karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanıp adliyeye sevk olan 17 kişiden 1’i savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılırken, akşam saatlerine kadar devam eden duruşmada suç şebekesinin liderlerinden Ü.S. ve T.S.’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekenin geri kalan üyeleri ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:22
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. operasyon

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