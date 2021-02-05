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Yerel Organize suç örgütü operasyonu
Yerel

Organize suç örgütü operasyonu

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:02:00 -
Organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere kentte silahla iş yeri baskını, kasten yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 28 Ocak’ta eşzamanlı düzenlediği baskında suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen K.Ç. ve G.Ç’nin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi yakaladı.

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