Organize karanlık!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaanın detayları ortaya çıktı. Oda Tv’de 3 Mart 2020’de yayınlanan MİT mensuplarının deşifre edildiği yargılamaya konu haberde de şehit MİT mensubunun cenaze töreninden gizlice çekilen görüntüler elde edilerek ilk defa "ODATV.COM" baskısıyla yayınlandığı, MİT mensubu şehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MİT Başkanlığındaki görevine ilişkin bilgilerle birlikte cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerine yer verildiği aktarılan mütalaada şu değerlendirme yapıldı: "Sanıkların eylemleri zaten ifşa olmuş bilgilerin tekrar paylaşılmasından ibaret sıradan bir eylem olmayıp, MİT’in faaliyetlerinin ve mensuplarının bir plan dahilinde koordineli şekilde deşifre edilmesi, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması, yayınlanması ve MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifşa edilerek hem kişisel hem de ailelerinin can güvenliklerinin tehlikeye atılması eylemidir. Eylem bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde yürütülmüştür" ifadesi kullanıldı.

İlk Ağırel deşifre etti

MİT mensuplarının kimlik bilgilerinin ilk defa Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tarafından deşifre edildiği ifade edilen mütalaada Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer’in de Ağırel ile eşzamanlı olarak şehit MİT mensubunun açık kimlik bilgilerini, MİT’teki görev ve konumu ile birlikte özel kastla deşifre ettiği belirtildi.

Özel gayret gösterdi

Manisa’da yerel muhabir olan Hülya Kılınç’ın, Akhisar’da defnedilen ve diğer MİT mensuplarının da katıldığı törenine ait görüntülere ulaşmak için özel gayret sarf ettiği belirtilen mütalaada, “Sanık, cenaze töreninden iki gün önce mahallenin muhtarı Cemali Merter ile irtibat kurdu. Bu irtibattan iki gün sonra da cenaze töreninin yapıldığı mahalleye gitti. Ardından şehitliğe giderek MİT mensubunun defnedildiği mezarın fotoğraflarını çekti, ardından Akhisar Belediyesi basın biriminde çalışan sanık Eren Ekinci ile irtibat kurdu. Ekinci’den cenazede çektiği fotoğrafları istedi ve cenazeye katılan MİT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafları aldı” ifadesi yer aldı.

Kılınç, aynı gün topladığı bilgileri ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının da deşifre edildiği fotoğrafları Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a göndererek 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayınlattı.

Yeni Yaşam Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik’in eylemlerine de yer verilen mütalaada, gazete ile internet sitesinde, MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve fotoğraflarının ifşa edilerek yayınlandığı bu sebeple de sanıkların yasal olarak sorumlu oldukları kaydedildi.

Terkoğlu ve Pehlivan’ın eylemi

Oda TV’de yayınlanan içeriğin incelendiğinde MİT mensubunun isim ve soy isminin baş harfleri ile doğum ve vefat tarihinin yer aldığı fotoğrafın şehit MİT mensubunun özel hayatında çekildiği, cenaze törenine katılan diğer MİT mensuplarının deşifre edildiği belirtilen mütalaada, cenaze törenine ait fotoğraflara bakıldığında, belirli bir mesafeden cenaze töreninin izlenerek kayda alındığı anlatıldı.

Mütalaada, haberde devletin gizli kalması gereken bilgilerin açıklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Yargılamaya konu yazı içeriğinde toplam 7 fotoğraf yayınlanmasına rağmen cenaze törenine ait 2 görüntünün üzerine 'ODATV.COM' ibaresinin eklendiği, söz konusu görüntülerin yalnızca Oda Tv isimli internet sitesi tarafından temin edilerek yayınlandığının vurgulanmaya çalışıldığı, yazı içeriğinde yayınlanan 7 fotoğraftan diğer MİT mensuplarının da deşifre edildiği cenaze törenine ait 2 fotoğraf ile MİT mensubunun defnedildiği şehitlikte çekilen 3 fotoğraf, özel olarak temin edilerek sanıklardan Barış Pehlivan’ın genel yayın yönetmeni ve sanıklardan Barış Terkoğlu’nun da sorumlu haber müdürü olduğu Oda Tv isimli internet sitesi tarafından yayınlanmıştır.”

19 yıl hapis cezası istendi

Mütalaada, 8 sanığın ayrı ayrı “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” ve “2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na muhalefet” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk halinin devamı istendi.