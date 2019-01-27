Organize İşler filminin 2'nci serisi için geri sayım sürüyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği soruları ise yanıt buldu. Sosyal medyada yayınlanan Organize İşler 2 fragmanı ile birlikte filmin yayın tarihi belli oldu. Peki, Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek?

Organize İşler 2 ne zaman vizyona giriyor?

Merakla beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girecek.



Organize İşler 2 konusu

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım'ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?

Organize İşler 2 oyuncuları

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filminin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik, Safa Sarı yer alıyor.