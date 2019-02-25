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Organik ihracatının yüzde 75’i Ege’den yapılıyor

Yıllık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve kendisine 1 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türk organik sektörü ihracatının yüzde 75’i Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:03
Organik ihracatının yüzde 75’i Ege’den yapılıyor

Yıllık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve kendisine 1 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türk organik sektörü ihracatının yüzde 75’i Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi.


Organik tüketiminde dünya lideri Almanya, ABD ve Japonya’da Türk organik sektörü tanıtılıyor. Tanıtım atağı dünyanın en büyük fuarı olan BioFach Organik Ürünler Fuarı kapsamında Almanya’da start altı. Bundan sonraki duraklar Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri olacak.



Türkiye’de 1980’li yıllarda başlayan organik üretim bugün, 543 bin hektar alanda 2.4 milyon ton üretim rakamına ulaştı. Yıllık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve kendisine 1 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türk organik sektörü, Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde dünya genelinde tanıtım atağına kalktı.



Türkiye’de organik sektöründe Ticaret Bakanlığı tarafından koordinatör birlik olarak görevlendirilen Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tanıtım Grubu’na Türk organik sektörünün dünya genelinde tanıtımı amacıyla sunduğu “Türkiye Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının Ve Güvenilirliğin Arttırılması” isimli projenin kabul edilmesi sonrasında tanıtım atağına en büyük organik ürün tüketicilerinden Almanya’da başladı.



Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 1998 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen ürünler konusunda dünyanın en büyük fuarı olan BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından gelen organik ürün ithalatçılarına Türkiye’nin organik sektöründe kat ettiği mesafe anlatıldı.



Organik sektörü tek çatı altında buluşacak


Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy’un moderatörlüğünde düzenlenen seminerde Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler Çalışma Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’de organik sektörünün geldiği noktayı ve bundan sonraki süreçte hedeflerini anlattı.



Organik üretimin Türkiye’de hem ürün çeşitliliği, hem de organik üretim yapılan alanlar anlamında sürekli geliştiği bilgisini veren Işık, “Ülkemizde organik tarımın ve ihracatın gelişimi için Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulmuş olan Organik Ürünler Çalışma Komitesi’ni genişletme kararı aldık. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ihracatçı birliklerine Komitede yer almaları için davete çıktık. TİM, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ve KSKDER gibi STK’ların temsilcilerini de Komiteye davet edeceğiz. Bu sayede ülke çapında organik sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar bir çatı altında buluşmuş olacak ve sektöre ilişkin stratejiler birlikte belirlenecek. Bu sayede gerek iç, gerekse dış pazarda yaşanan sorunların çözümü daha hızlı ve kolay olacak” şeklinde konuştu.



Türk organik sektörü bundan sonra ABD ve Japonya’da tanıtılacak



EİB Organik Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk organik sektörünün ortaya koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için Türkiye Tanıtım Grubu’na sundukları proje kapsamında Almanya’dan başladıkları tanıtım kampanyasına Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile devam edecekleri bilgisini verdi.



İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığının dünya genelinde yükselen değer olmakla birlikte organik ürüne hak ettiği değeri en fazla ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’nın verdiği bilgisini paylaşan Işık sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin organik ürünler üretim ve ihracat potansiyelinin artması için bu üç pazara yoğunlaşıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Almanya’da BioFach organik ürünler, Japonya’da Foodex ve ABD’de Fancy Food gıda fuarlarını uzun yıllardır başarıyla düzenliyor olması bu pazarlardaki yetkinliği projemizin hızla başarıya ulaşmasına katkı sağlayacak ve ihracat hedeflerimize ulaşacağız.”



Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı, fındık, zeytin, zeytinyağı, yumurta, bal, pamuk, ürünleri başta olmak üzere 200’den fazla Çeşit organik ürün üretiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:03
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