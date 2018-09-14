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Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü

Ordu'nun Aybastı ve Kabadüz ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana gelirken ev ve arabalar büyük zarar gördü.

14 Eylül 2018 Cuma 23:18
Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü

Ordu'nun, Aybastı ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 

Kentte etkili olan sağanak bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı. 

Aybastı ve Kabadüz ilçelerinde yaklaşık 10 dakika süren dolu sonucunda bazı araçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerjisi panellerinde hasar oluştu. 

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da sağanağın yanı sıra dolu yağışının da etkili olduğunu belirtti.

İlçelerinde akşam saatlerinde etkili olan dolunun da ceviz büyüklüğünde yağdığını anlatan Gündoğar, "Son yılların en büyük dolu afeti yaşandı. Aybastı ilçemizde birçok mahallemizde aşırı dolu sebebiyle çatılarda kiremitler kırıldı, çatı örtüleri delindi araçlar ve ağaçlar parçalandı. İlçe halkımıza geçmiş olsun." dedi. 

HASAR BÜYÜK

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da dolunun özellikle Çambaşı Yaylası'nda etkisini gösterdiğini belirterek, "Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji panellerinde hasar oluştu." diye konuştu. 

Öte yandan, sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana gelirken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. 

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 23:18
  1. Ordu
  2. dolu yağışı

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