Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru

arabnews'in haberine göre; Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi, orduya, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözde 'ulusal güvenliğini korumak' bahanesiyle ülke içinde veya dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olunması emrini verdi.

libyareview'in haberine göre ise; Sisi, küstah bir açıklamada bulunarak Libya şehirleri Sirte ve Cufra'nın Mısır'ın kırmızı çizgisi olduğunu ileri sürdü ve kimsenin geçmesine izin vermeyeceklerini iddia etti. Ayrıca Sisi, Libya'ya 'binlerce paralı askerin ve aşırılık yanlılarının' geldiğini öne sürerek "Libya'daki son gelişmelerin ülkemiz üzerinde doğrudan etkisi var. Doğrudan bir müdahale artık meşru." iddiasında bulundu.

Türkiye, Mısır'ın Libya'da ateşkes çağrısını reddetmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter ve müttefiklerinin ateşkes çağrısına ilişkin, "Bu ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama, bize göre ölü doğmuştur. Gerçekçi de değildir, samimi de değildir." demişti.

Ateşkesin, iki çatışan taraf arasında, hukuki anlamda ise iki meşru taraf arasında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Burada ateşkes kelimesini kullanmak da doğru değil. Teröristlerle, darbecilerle ateşkes olmaz. Ama burda çatışmaların durdurulması anlamında kullanılıyor." ifadelerini kullanmıştı.