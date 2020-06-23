'Ordusunu Türkiye'nin karşısına çıkaracak'

Gazeteci Taha Dağlı, Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hafter'in Sirte ve Cufra'dan çekilmemesi durumunda o kentlere de Trablus benzeri bir operasyon yapılacağını belirten Dağlı, Sisi'nin burada devreye girdiğini ve Sirte'nin kırmızı çizgileri olduğunu Sirte'ye operasyon olması durumunda müdahale edeceklerini söylediğini belirtti.

"Mısır ordusunu Türkiye'nin karşısına dikmeye çalışıyor"

Trablus'da Mısır ordusunun sahada olmadığını belirten Dağlı, BAE gibi Fransızlar gibi Hafter çetelerine dışardan destek verildiğini söyledi. Mısır ordusunun Sirte'ye müdahale etmesi durumunda Mısır askerlerinin ilk kez Libya'da sahada olacağını ifade eden Dağlı, "Sisi Mısır ordusunu Türkiye'nin karşısına dikmeye çalışıyor." dedi.