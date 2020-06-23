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Gündem

'Ordusunu Türkiye'nin karşısına çıkaracak'

Gazeteci Taha Dağlı, Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Sisi Mısır ordusunu Türkiye'nin karşısına dikmeye çalışıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:47:00 - 2020-06-23 14:06:14
'Ordusunu Türkiye'nin karşısına çıkaracak'

Gazeteci Taha Dağlı, Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hafter'in Sirte ve Cufra'dan çekilmemesi durumunda o kentlere de Trablus benzeri bir operasyon yapılacağını belirten Dağlı, Sisi'nin burada devreye girdiğini ve Sirte'nin kırmızı çizgileri olduğunu Sirte'ye operasyon olması durumunda müdahale edeceklerini söylediğini belirtti.

"Mısır ordusunu Türkiye'nin karşısına dikmeye çalışıyor"

Trablus'da Mısır ordusunun sahada olmadığını belirten Dağlı, BAE gibi Fransızlar gibi Hafter çetelerine dışardan destek verildiğini söyledi. Mısır ordusunun Sirte'ye müdahale etmesi durumunda Mısır askerlerinin ilk kez Libya'da sahada olacağını ifade eden Dağlı, "Sisi Mısır ordusunu Türkiye'nin karşısına dikmeye çalışıyor." dedi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

hurkan

Rabbim 2. Ridaniye zaferi nasip eder İnsaallah.
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midyat'lı

eşeğin eceli geldi gitti çiftçinin emeğini çiftçi de eşeği öldürdü sisinin de eceli gelmişse Türkiyenin karşısına çıkacak ve onun sonu olacak biz bu yola çıkarken sisi suudi rusya orası burası ne der diye karar almadık Ya ALLAH bismillah dedik ve öyle devam ediyoruz ALLAH yar ve yardımcımız olsun ALLAH baş komutan komutan ve güvenlik güçlerimizi korusun AMİN.
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