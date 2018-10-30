Ordunun gücüne güç katacak! İşte TSK'nın Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi

Yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK), tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Kule, Kornet veya Mızrak tanksavar füzelerinin kullanımına göre iki ayrı konfigürasyonda sunulmakta. Tanksavar Uzaktan Komutalı Kule sayesinde; nişancı, araç içerisinde balistik koruma altında kontrol konsolu vasıtasıyla gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor.

UKTK sistemi, Kornet ve Mızrak füzelerinin maksimum etkili menzilinde, taşıyıcı zırhlı platform üzerinde etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Sistem modüler mimarisi sayesinde, farklı tanksavar silahlarının kolay şekilde entegre edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Önemli işlevleri var

Geleneksel silah kulelerinin aksine, uzaktan komutalı kulelerde herhangi bir sepet yapısı bulunmadığından sistem tamamen araç tavanının üzerinde yer almakta ve araç içerisine herhangi bir girişim söz konusu olmamaktadır. Bu sayede, araç içi kullanılabilir hacim artmaktadır.



Kule; tahrik sistemi, atış kontrol, bekâ ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmakta, üzerindeki elektro-optik görüş sistemi sayesinde gece/gündüz, her türlü hava şartında görev yapabilmektedir. Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde bir çok farklı tipteki zırhlı araca entegre edilebilmektedir.

Kule, ana silah olarak iki adet KORNET-E veya iki adet MIZRAK-O fü- zesi ile teçhiz edilebilmektedir. Füzelerle beraber bir adet eş eksenli 7.62 mm makineli tüfek, ikincil silah olarak kulenin ateş gücünü artırmakta ve görev alanını genişletmektedir.



İkincil silahın; kurma, tetik düşürme, ateşlenmemiş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı atılması gibi fonksiyonları araç içinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Kule, elektrikli tahrik sistemine ve hareket halinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki eksen stabilizasyon yeteneğine sahiptir. Kule, en az 60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve -25° ile +25° derece arasında yükseliş açısı yeteneğine sahiptir.

Sınırsız dönebilme yeteneğine sahip

Kule, en az 60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve -25° ile +25° derece arasında yükseliş açısı yeteneğine sahiptir. Tanksavar Uzaktan Komutalı Kule; termal kamera, gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe ölçerden oluşan, iki eksen stabilize görüş sistemi ve kule içerisinde yer alan atış kontrol sistemi sayesinde ileri düzey atış kontrol yeteneğine sahiptir.



Tanksavar Uzaktan Komutalı Kule; termal kamera, gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe ölçerden oluşan, iki eksen stabilize görüş sistemi ve kule içerisinde yer alan atış kontrol sistemi sayesinde ileri düzey atış kontrol yeteneğine sahiptir. Sabit ve hareketli hedefler için otomatik hesaplanan yükseliş ve önleme açıları mühimmatın daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır.



Kulede yer alan bağımsız güç kaynağı ve akıllı güç dağıtım sistemi sayesinde acil durumlarda araç akülerinden bağımsız olmak üzere kule tahrik sistemi, silah ateşleme sistemi ve görüş sistemleri elektronik olarak bir süre daha kullanılabilmektedir.