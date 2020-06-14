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Aktüel

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:30:29 -
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.

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