Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.