Ordumuzun gücüne güç katacak! İmzalar atıldı

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen MKE A.Ş. tarafından üretilen PANTER 155mm Çekili Obüs Sistemleri, mobil hale getirilecekler. Bu amaçla Kamyona Monteli Modernize Panter Obüsü Sözleşmesi imzalandı. Sistemde, ASELSAN tarafından geliştirilen Modern Atış Kontrol Sistemi kullanılacak.

Modernizasyon kapsamında PANTER Obüsleri, yeni imkan ile kabiliyetler kazanacak ve 8×8 Taktik Tekerlekli Araca monte edilerek mobilize hale getirilecekler. Bu kapsamda ASELSAN; yenilenmiş obüs servo sistemi, elektronik birimleri, hidrolik sistemi ve kullanıcı arayüzü ile donattığı obüs sistemine, Sayısal Haberleşme, Teknik Ateş İdaresi, Balistik Hesaplama (NABK), İlk Hız Yönetimi kabiliyeti kazandırdı ve ADOP-2000 Ateş Destek Otomasyon Sistemi entegrasyonu gerçekleştirdi.

Kamyona Monteli PANTER Obüsü Sistemleri, çekili obüs versiyonlarına göre kısa göreve hazır olma zamanları ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle “At ve Uzaklaş” görevlerinde önemli bir üstünlük sağlayacaklar. Böylelikle Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, obüs envanterinin önemli bölümünü Yeni Nesil FIRTINA Obüsü (FIRTINA-II) Projesi ve Kamyona Monteli PANTER Obüsü Projesi ile yenilemiş ve yeni sistemlerle teçhiz etmiş olacak.

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