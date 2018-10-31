Meksika’dan Amerika’ya doğru yola çıkan göçmenlere karşı ABD Başkanı Donald Trump, dilini sertleştirmeye başladı. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, çete üyelerinin göçmenlerin arasına karıştığını belirterek “Ordumuz sizi bekliyor!” diye tehdit etti.

Trump, “Güney sınırımıza ilerleyen kafilenin içine çok sayıda çete üyesi ve bazı çok kötü insanlar karışmış durumda. Lütfen geri dönün, yasal süreçten geçmeden ABD’ye girmenize izin verilmeyecek. Bu, ülkemizin istila edilmesidir. Ve ordumuz sizi bekliyor!” ifadelerini kullandı.

Göçmen karşıtlığını artırdı

İlk açıklamasından saatler sonra Fox News’a konuşan Trump, 6 Kasım’daki Kongre seçimleri öncesi göçmen karşıtı söylem ve icraatlarını iyice tırmandırdı. “Yakalıyoruz, serbest bırakmıyoruz. Ama artık bunu bile yapmayacağız. Bu ülkeye girmelerine izin vermeyeceğiz. Sığınma başvurusunda bulunurlarsa davaları görülene dek onları tutacağız. Göçmenleri tutmak için çadır kentler inşa edeceğiz. Onlar da bekleyecekler, bu sırada milyonlarca dolar harcayacağız ama sığınma başvuruları kabul edilmezse çekip gidecekler” dedi.

ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O’Shaughnessy, “Bu hafta sonuna kadar 5 bin 200’ün üzerinde askeri güney sınırına sevk etmiş olacağız. Bu sadece operasyonun başlangıcıdır. Bu sayıları ayarlamaya devam edeceğiz. Ancak şunu not edin bu sayı şu anda orada konuşlu 2 bin 92 ulusal muhafıza ek olarak sevk edilecek sayıdır” dedi.

Pentagon, Meksika sınırında yürüttüğü bu faaliyete, “Sadık Vatansever Operasyonu” adını vermişti.