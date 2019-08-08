Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu yolunda Ordulu boksörler Cansu Akdi ve Canpolat Efil, Gürcistan’da gerçekleşen Avrupa Boks Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Ordulu boksörler Cansu Akdi ve Canpolat Efil, Gürcistan’da gerçekleşen Avrupa Boks Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Bu yıl Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 2-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik Bayanlar ve Üst Minik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Ordulu 2 sporcu yarı finale yükseldi. Sporculardan 44 kilogramda Cansu Akdi Yunanistanlı rakibini, 52 kilogramda Canpolat Efil ise Letonyalı rakibini yenerek yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Bronz madalyayı garantileyen sporcuları arayan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, başarılarının devamını dileyerek, altın madalya sözü aldı.

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