Ordudan umduğunu bulamayan Paşinyan Ermeni diasporasına sığındı

Azerbaycan ile yaptığı müzakereye rağmen sivil saldırılarına devam eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sahada yenemeyeceğini anlayınca Ermeni diasporasına sarılmaya başladı.

Ermeniler otobanları kapattı

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan; Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

Ermeni diasporasına sığındı

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın paylaşımı:

Azerbaycan 3 bölgeyi daha işgalden kurtardı

Öte yandan başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu akşam saatlerinde 3 bölgeyi daha Ermenistan işgalinden kurtardı.