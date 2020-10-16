  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ordudan umduğunu bulamayan Paşinyan Ermeni diasporasına sığındı
Dünya

Ordudan umduğunu bulamayan Paşinyan Ermeni diasporasına sığındı

Azerbaycan'ın başarılı operasyonları karşısında askerleri cepheden kaçan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa'daki Ermenilere sığınmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:39:00 -
Ordudan umduğunu bulamayan Paşinyan Ermeni diasporasına sığındı

Azerbaycan ile yaptığı müzakereye rağmen sivil saldırılarına devam eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sahada yenemeyeceğini anlayınca Ermeni diasporasına sarılmaya başladı.

Ermeniler otobanları kapattı

 

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan;  Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

Ermeni diasporasına sığındı

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın paylaşımı:

Azerbaycan 3 bölgeyi daha işgalden kurtardı

Öte yandan başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu akşam saatlerinde 3 bölgeyi daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'
Gündem

S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği öğrenildi. S-400'lerin Türkiye'de işe yaramayacağını savunanların v..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay