Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir süre önce sosyal medya hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımda bulunduğu anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ise Bakan Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden." yanıtı verdiği vurgulandı.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Bakan Selçuk'un başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Hazırlanan paketlerin okullara ulaştırılmak üzere yola çıktığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Fındık bolca enerji demek. Okula yeni başlayan çocuklarımıza moral ve motivasyon amacıyla bu kampanyaya destek verdik. Çocuklarımızın zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyorum. İnşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyorum."