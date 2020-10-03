  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi
Aktüel

Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:36:52 -
Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir süre önce sosyal medya hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımda bulunduğu anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ise Bakan Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden." yanıtı verdiği vurgulandı.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Bakan Selçuk'un başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Hazırlanan paketlerin okullara ulaştırılmak üzere yola çıktığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Fındık bolca enerji demek. Okula yeni başlayan çocuklarımıza moral ve motivasyon amacıyla bu kampanyaya destek verdik. Çocuklarımızın zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyorum. İnşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay