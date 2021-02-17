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Yerel Ordu'da yüz yüze eğitime kar engeli
Yerel

Ordu'da yüz yüze eğitime kar engeli

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:40:00 -
Ordu'da yüz yüze eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

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