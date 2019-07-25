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Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Samsun'dan Giresun istikametine giden Adil Yenigün yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyahat firmasının yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara yönetimindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Veysel Kargun, Şule ve Kardelen Çekilmiş, Asuman Durmuş, Arif Kaya, Hamide Topal, Ersin Kaya, Yusuf Uyur, Devran Ara, Barış Altay, Elif Uyur, Fatmanur Açıkgöz ile ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine sevk edildi.

3 kişinin daha durumu ağır

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sevda Ara, Elif Uyur ve Barış Altay müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden 3 kişinin daha durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. Samsun
  2. Giresun
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