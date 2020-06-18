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Aktüel

Ordu'da yengesinin kafasına baltayla vuran kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:14:58 -
Ordu'da yengesinin kafasına baltayla vuran kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde, yengesini kafasına baltayla vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Kale Mahallesi'nde, ağabeyinin eşi S.T'yi (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle baltayla kafasına vurup yaralayan M.T'nin (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten kesici aletle yaralama" suçundan tutuklandı.

Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde M.T, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyinin eşi S.T'yi kafasına baltayla vurarak yaralamıştı. S.T. Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, M.T. ise gözaltına alınmıştı.

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