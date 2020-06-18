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Ordu'da yaralı karaca tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:42:43 -
Ordu'da yaralı karaca tedavi edildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde kazayla yaralanan karaca, 14 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Evkaf Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde tırpanla ot biçerken kazayla bir karacayı yaralayan kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Ebru Biçim tarafından teslim alınan karacanın gözlerinden yaralandığı tespit edildi.

Tedavisinin ardından bir gözü yüzde 80 iyileşen karaca, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesine teslim edildi.

Veteriner Ebru Biçim, AA muhabirine, vatandaşın, otların arasında olduğu için fark etmediği karacanın yaralanması üzerine kendilerinden yardım istediğini anlatarak, "Olay yerine gittiğimde karacanın yüzünde kanama vardı ve bir gözü tamamen tahrip olmuştu. Karacanın bir gözünü kurtaramadık, diğer gözü 14 gün sonra iyileşti. Eskisi gibi koşup oynayabiliyordu." dedi.

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