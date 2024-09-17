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Yerel Ordu’da yakalandı! Sağlığa zararlı kaçak ürünlerin deposu basıldı
Yerel

Ordu’da yakalandı! Sağlığa zararlı kaçak ürünlerin deposu basıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:04:00 -
Ordu’da yakalandı! Sağlığa zararlı kaçak ürünlerin deposu basıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin ele geçirildiği depoda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sürülme aşamasında olduğu belirtilen depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramalarda ürünlerin son tüketim tarihini değiştirmek için kullanılan cihaz, son tüketim tarihi geçmiş ve değiştirilmiş vaziyette 73 bin 609 paketlenmiş gıda ürünü ve 10 ton ruhsatsız imal edilmiş temizlik malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.G. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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