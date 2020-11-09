Ordu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ile Ünye ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
İki kişinin üzerinde bir miktar sentetik esrar ile uyarıcı hap ele geçirildi.
Ünye ilçesinde de şüpheli bir araçta yapılan aramada bir miktar bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Altınordu ve Ünye ilçelerinde gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.