  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Ordu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:13:41 -
Ordu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ile Ünye ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İki kişinin üzerinde bir miktar sentetik esrar ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Ünye ilçesinde de şüpheli bir araçta yapılan aramada bir miktar bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Altınordu ve Ünye ilçelerinde gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir
Dünya

İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin 3. dünya savaşını ortaya çıkarabileceğin..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay