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Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılan, günümüzün en önemli donanımlarından birisi haline gelen ‘kodlama’ bilimine yönelik çalışma Ordu’nun Altınordu ilçesinde başarıyla uygulanıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılan, günümüzün en önemli donanımlarından birisi haline gelen ‘kodlama’ bilimine yönelik çalışma Ordu’nun Altınordu ilçesinde başarıyla uygulanıyor.


Millî Eğitim Bakanlığının ‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında başlatılan, okul öncesinden itibaren bütün çocukların yazılım bilgisi eğitimi alarak robotik kodlama konusunda geliştirilmesini hedefleyen çalışma Ordu’nun Altınordu ilçesinde önemli bir aşama kaydetti. Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin uygulanması için gerekli 3 boyutlu yazıcı, yazılım, tasarım ve materyalleri 4 Bilişim Teknoloji öğretmeni tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. Malzemelerin üretilmesinin ardından öğrencilerin robotik kodlama eğitimlerine başlandı.



Adını Milli Eğitim Bakanı verdi


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10 Şubat günü Ordu’ya yaptığı ziyaret sırasında Altınordu’da yapılan robotik kodlama sistemi ve çalışmalarını yakından gördü. Sistemin çalışmasını ve uygulamasını takdir eden bakan Selçuk, milli imkanlarla üretilen robota Pegasus’un Türk mitolojisindeki ismi olan ve aynı zamanda ‘Kanatlı At’ anlamına gelen ‘Tulpar’ ismini verdi.



“Öğrencinin algoritma yeteneği geliştiriliyor”


Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, robotik kodlama sisteminin, küçük yaştaki çocukların bile artık bir robotu başından sonuna kadar tasarlayarak yönetebilmesini ön gören program olduğuna dikkat çekti. Sistemin ana sınıfı düzeyindeki okul öncesi öğrencilerine de sevdirildiğini belirten Acu, “Öncelikle okul öncesi öğretim programına göre hazırlanmış seviyelerde öğrenciye görev verilir. Öğrenci bu görevi yön kartlarıyla puzzle mantığı ile yapar. Daha sonra robot bu yön kartlarına göre görevi icra eder. Öğrenci bu yapı ile hem oynayarak öğrenme hem de hata yaptığında hatasını düzeltme şansı yakalamış olur. Ayrıca yön kartları ile algoritmik düşünme becerisini de kazanmış olur. Bir başka deyişle, bir öğrenci robotun bütün malzemelerini, tasarımını, bileşenlerinin bir araya getirilmesini, yazılım programını hazırlamasını ve yüklemesini ön gören sistemi özümsediğinde algoritma yeteneğini geliştirmiş, bilim ve teknolojiye merakını da yakalamış olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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