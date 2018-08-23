Ordu’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi İdeal Evler karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi C. idaresindeki 61 UZ 243 plakalı otomobil Fatsa ilçesine fındık işçisi olarak ailesi ile geldiği öğrenilen 12 yaşındaki Adil Dilekçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Adil Dilekçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.