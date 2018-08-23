Ordu’da teleferik yoğunluğu

530 metre yükseklikte ve kentin cazibe merkezi olan Boztepe’den şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşlar alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin başlangıcı olmasına rağmen teleferikler Arefe günü dahil 3 günde 20 bin kişi tarafından kullanıldı.