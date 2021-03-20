Ordu'da taş ocağında kaza! 1 işçi yaşamını yitirdi
Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçinin öldüğü bildirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan Emir Menteş (48), taş kırma makinesine sıkıştı.
Olay yerinde ölen Menteş'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine gönderildi.
Taş ocağında kısa süre önce işe başlayan Menteş'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.