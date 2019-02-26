0553 313 94 23

Ordu’da süt evleri kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek “Ordu İli Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak olan 8 adet “Süt Evi”nin yapım çalışmaları başladı.

26 Şubat 2019 Salı 15:39
Ordu’da süt evleri kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek “Ordu İli Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak olan 8 adet “Süt Evi”nin yapım çalışmaları başladı.


Projenin hayvancılığı geliştireceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Amacımız ilçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini arttırmak ve marka değer oluşturarak üretimi teşvik etmek. Dört ilçemizde süt evi kurulması için projenin ihalesini yaptık, yapım çalışmalarına başladık” dedi.



Süt ürünlerinin rekabet gücü artacak


Proje maliyetinin 1 milyon 980 bin TL olduğunu belirten Başkan Tekintaş, “Projenin toplam bedelinin yüzde 75’i DOKAP tarafından yüzde 25’i ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Gerçekleştirilecek proje kapsamında kurulacak süt evleri ile mevcut çiğ süt alt yapısı iyileştirilerek çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlandırılmış olacak. Süt üretiminde sürdürülebilir üretim ve pazarlama sağlanarak üretilen sütler daha yüksek fiyattan değerlendirilebilecek. Böylelikle çiğ sütün sağlıklı koşullarda toplanması ve depolanması ile kaliteli çiğ süt üretimi gerçekleştirilerek süt ürünlerimizin pazarda rekabet gücü arttırılacak. Bu şekilde de bölge ekonomisinin sosyal-ekonomik düzeyinin yükseltilmesine büyük katkı sağlanacak” diye konuştu.



Proje ile köyden kente göç önlenecek


Proje ile hayvancılığın geliştirileceğini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, “Projemiz ile birlikte hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerimizde bu sektörün gelişmesini sağlarken, çiğ sütün kalitesini artırılacak ve marka değer oluşturularak üretim teşvik edilecek. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler. Süt toplama kapasitesi arttırıldığında kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik gelir ve refah düzeyi de artacak” açıklamasında bulundu.


Toplam yapı alanı 38,4 metrekare olan süt evleri alanında 3 bin ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, wc ve giyinme odası da bulunacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    1. Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    2. Afyonkarahisar’da son bir yılda 40..
    3. ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk..
    4. Bahçeli: "Çalışmalarımız daha da..
    5. Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan..
    6. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    7. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
    8. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    9. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    10. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    11. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    12. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    13. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
    14. CHP MYK toplantısı
    15. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    16. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    17. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    18. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    19. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    20. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    21. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    22. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    23. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    24. Benzine indirim geldi
    25. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    26. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    27. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    28. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    29. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    30. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı