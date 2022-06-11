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Aktüel Ordu'da silahlı saldırı
Aktüel

Ordu'da silahlı saldırı

Ordu'da silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:59:00 -
Ordu'da silahlı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir otoparkta Tolga O'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Olayda yaralanan Tolga O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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