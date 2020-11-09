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Ekonomi Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:00:05 -
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, fındık fiyatlarının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını ifade etti.

Fındığın geçen hafta da Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü belirten Soydan, şu anda fiyatta herhangi bir artış gözükmediğini dile getirdi.

Soydan, üreticilerin önemli kısmının halen fındığını elinde tuttuğunu vurgulayarak, "Üreticiler bu fiyatlar karşısında beklemeyi tercih ediyor." dedi.

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