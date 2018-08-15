Ordu'da selin vurduğu 18 eve yıkım kararı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 12 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan riskinin bulunduğu Taşkesiği ve Aşıklı mahallelerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Boşaltılan evlerden yurtlara yerleştirilen vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, heyelan nedeniyle iki mahallede 28 evin tahliye edildiğini belirtti.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

AFAD ekiplerince yapılan teknik inceleme sonrası 28 evden 18'nin yıkılmasına karar verildiğini kaydeden Yılmaz, "Evleri yıkılacak vatandaşlarımız kirası AFAD tarafından karşılanacak yeni evlere yerleştirilecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'na kadar kiralık evlere yerleştirilmesi planlanıyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yıllık 8 bin 500 lira kira yardımında bulunulacak. Yaklaşık 2 yıl mağdur vatandaşlarımızın kirada kalması hedefleniyor. Daha sonra bu vatandaşlarımıza daha güvenli bir bölgede yeni konut yapılması planlanıyor" dedi.

Yılmaz, yurtlara yerleştirilen yaklaşık 100 kişinin Türk Kızılayı ekipleri tarafından sıcak yemeklerinin karşılandığını vurgulayarak "Devletimiz bu afetzedelerin yanındadır. Devletimiz güçlüdür. İnşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmadan bu süreç atlatılacaktır" diye konuştu.