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Aktüel Ordu'da şehit evi yeniden yapıldı
Aktüel

Ordu'da şehit evi yeniden yapıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın ailesinin evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeniden yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:25:00 -
Ordu'da şehit evi yeniden yapıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde oturan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın evi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeniden inşa edildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli'de 9 Temmuz 2019'da terör örgütü mensuplarının askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da şehit olan Er Salih Altuntaş'ın ailesi Aybastı ilçesi Uzundere mahallesinde yaşıyor. Şehit ailesinin evi  İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yeniden inşa edildi.

Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak, konuyla bizzat ilgilendiğini ve evin yeniden yapılacağını belirtmişti.

Soylu'nun şehit babasına verdiği sözün ardından evin inşaatı 3 ay içinde tamamlanarak aileye teslim edildi.

Vali Tuncay Sonel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hakkari Şemdinli'de 2019 yılında şehit olan Salih Altuntaş'ı Aybastı'da yaşayan oğlumuzun ailesine, yapacağımız yeni evin üç ay içinde tamamlanacağına söz verdik.  Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır.Devlet olarak hep yanındayız Bu vesileyle şehidimizi rahmet ve dua ile anıyorum ifadesini kullandı.

Baba Kenan ve anne Sultan Altuntaş da, "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bize her zaman değer veren büyük devlet bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Valimiz Tuncay Sonel'e teşekkür ederim. " dedi.

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