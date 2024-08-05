Ordu'da savcıya saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."
Kaynak: AA
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