  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Ordu'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:21:03 -
Ordu'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Altınordu ilçelerinde sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik yürütülen çalışmada, gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 3'ü Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, mahkemece tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir
Dünya

İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin 3. dünya savaşını ortaya çıkarabileceğin..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay