Ordu'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Altınordu ilçelerinde sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik yürütülen çalışmada, gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 3'ü Ordu Adliyesine sevk edildi.
Zanlılar, mahkemece tutuklandı.