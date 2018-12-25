Ordu'da otobüsle cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ordu'da bir yolcu otobüsünün cip ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hafif yaralandı.25 Aralık 2018 Salı 09:48
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Rize'ye giden Hazım Şahiner yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Çakır'ın kullandığı 52 HT 624 plakalı cip, Fatsa-Bolaman yolu Kırlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Cip sürücüsü hayatını kaybetti
Cip sürücüsü Çakır kaza yerinde yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Şahiner ile 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon istikameti kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
"Ters istikamet" iddiası
Öte yandan kazanın, cip sürücüsü Çakır'ın ters istikamette seyir halindeyken gerçekleştiği iddia edildi.
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