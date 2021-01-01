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Yerel Ordu'da orman yangını: Ekipler olay yerinde
Yerel

Ordu'da orman yangını: Ekipler olay yerinde

Ordu’nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:05:00 -
Ordu'da orman yangını: Ekipler olay yerinde

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alandan, dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Rüzgarın ve kuruyan gazellerinde etkisiyle kısa sürede şiddetini arttıran yangının, daha da büyümemesi için vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar bölgede çalışma başlattı.

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