0553 313 94 23

Ordu’da kruvaziyer turizmi için hazırlık

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

06 Eylül 2019 Cuma 17:12
Ordu’da kruvaziyer turizmi için hazırlık

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’yu deniziyle barıştırarak denizcilik faaliyetlerinin canlanmasını sağlamak amacıyla kruvaziyer turizmine yönelik çalışma yapacaklarını açıkladı.


Ordu’ya kruvaziyer turizmini kazandıracaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’muzun kruvazör limanına ihtiyacı var. Ordu’da bulunan iskelenin uzatılarak gezinti teknelerinin kıyıya rahatlıkla yanaşmaları sağlanacak. Ordu’ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız” dedi.


Kruvaziyer turizmiyle Ordu’nun ekonomisine de katkı sağlanacağını dile getiren Güler, “İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Böylece denize kıyısı olan Ordu’muzun kruvaziyer turizminden pay almasını hedefliyoruz. Kruvaziyer turizmi ile şehrimize gelen misafirlerimiz ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi gereksinimlerini karşılayacaklar. Şimdi buraya gelen gemilerdeki misafirlerin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu’nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı var. Ordumuza böyle bir turizm potansiyelini arttıracak bu yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    1. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    2. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    3. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    4. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    5. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    6. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    7. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    8. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    9. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    10. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    14. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    15. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    16. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    17. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    18. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    19. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    20. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    21. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    22. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    23. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    24. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    25. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    26. Bafra Belediyesinden okullarda..
    27. Liderlerden eski Zimbabve Devlet..
    28. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan..
    29. Kocaeli merkezli kaçak sigara..
    30. Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim