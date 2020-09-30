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Aktüel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Aktüel

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:36:22 -
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Eylül tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 108 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı.

Bu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Denetimlerde, değişik suçlardan aranması olan 38 kişi de yakalandı.

Yakalananların 12'si tutuklandı.



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