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Aktüel

Ordu'da Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 00:02:47 -
Ordu'da Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

ORDU (AA) - Ordu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlave tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulacaklara ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan veya ağır hastalığı olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için toplu taşımayı kullanacak olan, ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan, il dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde toplu taşımayı kullanmalarında kısıtlama olmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği belirtildi.

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