Ordu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

ORDU (AA) - Giresun'da çalıştığı hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşire Elif Kaşıkçı, Ordu'daki 20 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandığı tespit edilen hemşire Elif Kaşıkçı, Ordu'daki özel bir hastanede tedavi görmeye başladı.

Sağlığına kavuşan hemşire Kaşıkçı, meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.

Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşadığım süreç çok kötüydü. Zor günler geçirdim ama doktorlarım ve hemşire arkadaşlarımızın sayesinde çok şükür bu süreci atlattım. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. 20 gündür hastanede yatıyorum. Kendim de hemşire olduğum için hastaneden bulaştığını düşünüyorum." dedi.

Kaşıkçı, kısa sürede mesleğine dönmek istediğini sözlerine ekledi.