Ordu’da ‘Kendini keşfet’ masası

Ordu Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanında hayata geçirdiği önemli projelerinden biri olan Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi’nde zekâ oyunları sınıfı ile öğrenciler teknolojik keşifler yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’inde büyük önem verdiği zekâ oyunları ve teknolojik çalışmalar, Mimar Sinan Bilgi Evi’nde hayat bulmaya devam ediyor. Öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri zengin, kültürel ve sosyal bir ortamda gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri, toplumun en küçük yapısı olan aileden başlayarak vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Bilgi Evleri faaliyetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. En iyi şekilde verim alınmasını sağlayan Mimar Sinan Bilgi Evi’nde oluşturulan zeka oyunları sınıfı ile öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları çeşitli teknolojik aletleri keşfetme imkânı buluyor. Zekâ oyunları odasında oluşturulan “Kendini Keşfet Masaları”nda onarılması mümkün olmadığı için hurdaya ayrılan bilgisayar, yazıcı, ekran, güvenlik kameraları, masaüstü telefonlar, faks makinesi gibi malzemeler ile tornavida takımları yer alıyor. Öğrenciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca bırakılan bilişim malzemelerinin içlerini açarak, onları inceleme fırsatı buluyor ve nasıl oluşturuldukları hakkında bilgi sahibi oluyorlar.