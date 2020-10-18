Ordu'da kamyonun çarptığı yaya öldü
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi, Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde Mustafa Topçu yönetimindeki 52 K 5765 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak sürücüsü belirlenemeyen 58 RC 499 plakalı araca, ardından park halinde 58 AG 961 plakalı araca çarptı.
Kontrolden çıkan kamyon daha sonra kaldırımda yürüyen Cevat Ağcık'a (35) çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Ağcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağcık'ın cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.