Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Musa Aydın yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Kavşağı'nda, Sunay Altun yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Gülay Songüloğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla çekildi.

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