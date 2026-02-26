  • İSTANBUL
Gündem Ordu'da heyelan! Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı
Gündem

Ordu'da heyelan! Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan! Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan nedeniyle Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Ordu'da meydana gelen toprak kayması sonucu Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

 

Heyelan nedeniyle Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki istinat duvarının da yıkılmasıyla yolda çökme yaşandı.

Olayın ardından iki ilçeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

