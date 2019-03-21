Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda 2,6 milyar lira destek

Ordu’da fındıkta üreticinin serbest piyasa şartlarında ezilmemesi için hükumet tarafından ilk olarak 2009 yılında uygulamaya konulan ‘alan bazlı destek’ kapsamında ödemeler 22 Mart tarihinde başlıyor.

Hükumetin 2009 yılında uygulamaya koyduğu ‘Fındık Stratejisi’ kapsamında gerçekleşen ve 10 yıldır üreticinin serbest piyasa şartlarında mağdur olmasını önleyen uygulama kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri 22 Mart, 29 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre, TC numarası 8 ile bitenlerin destekleme ödemesi 22 Mart Cuma günü saat 18.00’den itibaren hesaplarına yatırılacak. TC numarası 4-6 ile bitenler ise 29 Mart Perşembe günü, 2 ile bitenler de 5 Nisan Perşembe günü destekleme ödemelerini alabilecekler.

Fındıkta üreticinin serbest piyasa şartlarında ezilmemesi için 10 yıldan bu yana sürdürülen ‘alan bazlı destek’ uygulamasında, 22 Mart’ta başlayacak ödemelerle birlikte 2 milyar 662 milyon lira ödeme yapılmış olacak.

Rakamlara göre, 2010 yılında 95 bin 671 üreticiye 234 milyon lira ödenirken 2011 yılında 105 bin 710 üreticiye 246 bin 601 lira, 2012 yılında ise 112 bin 60 üreticiye 240 milyon lira, 2013 yılında 112 bin üreticiye 264 milyon lira, 2014 yılında ise 117 bin üreticiye 280 milyon lira, 2015 yılında ise 119 bin 820 üreticiye 280 milyon lira, 2016 yılında 116 bin üreticiye 276 milyon 490 bin lira, 2017 yılında 118 bin üreticiye 277 milyon 589 bin lira ve 2018 yılında 119 bin 847 üreticiye 281 milyon lira olmak üzere 2 milyar 379 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

22 Mart, 29 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde ise 122 bin 622 fındık üreticisine 283 milyon 262 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle birlikte 10 yılda fındık üreticilerine toplam 2 milyar 662 bin lira destekleme ödemesi yapılmış olacak.

Bu parayla ne yapılabilir?

Ordu’da fındık alan bazlı destek kapsamında 10 yılda ödenen 2 milyar 662 milyon lira ile 9 tane denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ve 300 milyon liraya tamamlanan Ordu-Giresun Havaalanı’ndan inşa edilebiliyor.

Toplam 21 km olan ve ikinci etabıyla birlikte tamamlandığında 2 milyar liraya mal olması beklenen Ordu Çevre Yolu tamamen bitirilebilirken, 330 milyon liraya mal olan Topçam Barajı’ndan 8 tane,350 milyon liraya mal olan 13.5 km uzunluğundaki Ünye Çevre Yolu’ndan 8 tane, 70 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı ve 300 yataklı Ünye Devlet Hastanesi’nden 37 tane inşa edilebiliyor.