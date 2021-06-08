  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AK Parti'den flaş 'müsilaj' hamlesi!
Dev savaş gemisi Boğaz'dan geçti!
Hindistan'da tapınakta yangın!
AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge
Ekonomi Ordu’da fındığın kilogramı 23 liradan işlem gördü
Ekonomi

Ordu’da fındığın kilogramı 23 liradan işlem gördü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’da fındığın kilogramının, serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:50:00 -
Ordu’da fındığın kilogramı 23 liradan işlem gördü

Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının, yeni haftaya 23 liradan başladığını ifade etti. Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 21-22 lira seviyelerinden işlem gördüğünü anımsatan Soydan, fiyatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirtti. Soydan, fiyatın biraz daha artmasıyla birlikte serbest piyasada hareketlenmenin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay