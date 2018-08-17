Ordu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 GU 435 plakalı TIR'la çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı 1 kadında yaşamımı yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.