Ordu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Ordu'da meydana gelen feci kazada otomobil TIR'a çarptı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.17 Ağustos 2018 Cuma 22:38
Kaza akşam saatlerinde Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 GU 435 plakalı TIR'la çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı 1 kadında yaşamımı yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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