Ordu'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü duvara çarptı. Meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.07 Şubat 2019 Perşembe 19:20
Ordu’nun Fatsa ilçesinde freni patlayan minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Gül yönetimindeki 52 D 7166 plakalı minibüs, freninin patlaması nedeniyle Evkaf Mahallesi'nde bir evin duvarına çarparak durabildi.
8 kişi yaralandı
Kazada sürücü Gül ile yolcular Berat Yaman, Emre Efe, Resul Karaman, Ümran Demir, Onur Özin, Zeliha Aksoy ile Hakan Tunahan Hoşgönül hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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