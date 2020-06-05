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Aktüel

Ordu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kara yollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:50:57 -
Ordu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kara yollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Bekiroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Yıldız idaresindeki 55 BE 636 plakalı kara yollarına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde’nin hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü.


Kazayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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